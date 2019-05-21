Аудиторы Еврокомиссии проверяют безопасность и качество белорусской животноводческой продукции

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Генерального директората по здравоохранению и безопасности продовольствия Европейской комиссии проводят в Беларуси аудит по применению ветеринарных препаратов для продуктивных животных и контролю остаточных веществ в продукции животного происхождения, а также аудит производства рыбных и молочных продуктов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Представители Еврокомиссии посещают ряд предприятий в Минской и Брестской областях, поставляющих свою продукцию на европейский рынок, рассматривают систему контроля качества и безопасности выпускаемой продукции. В программу визита входит в том числе посещение белорусских государственных ветеринарных лабораторий и станций, проводящих мониторинги в области ветеринарии для контроля безопасности продуктов животного происхождения. "Проведение этих аудитов необходимо для дальнейшего одобрения европейской стороной экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции в страны Европейского союза", - отметили в пресс-службе.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия не прекращает активно работать по товарной и географической диверсификации экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Белорусская сельхозпродукция на европейском рынке представлена в широком ассортименте (молочная продукция, рыбопродукция, пищевые субпродукты, желатин, шкуры и др.), вследствие чего уполномоченные органы по вопросам безопасности пищевой продукции Беларуси и ЕС находятся в постоянном взаимодействии.-0-