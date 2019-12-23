23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпании из ОАЭ и Вьетнама заинтересованы в полетах в Беларусь, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

"Благодаря соглашениям в авиационной сфере между Беларусью и Россией Национальный аэропорт Минск активно привлекает российские авиакомпании, чтобы они выполняли полеты из регионов РФ. Сейчас также ведется работа с экзотическими для нас странами: три авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов проявили интерес к полетам в Беларусь, и мы его поддерживаем. Вьетнамские авиалинии также рассчитывают выполнять чартерную программу", - рассказал Артем Сикорский.

Сегодня в Национальном аэропорту Минск впервые в истории обслужили 5-миллионного пассажира. По мнению Артема Сикорского, переход в группу аэропортов с пассажиропотоком 5-10 млн в год позволит минской авиагавани привлечь новые авиакомпании.

В Национальном аэропорту Минск встретили 5-миллионного пассажира Юбилейный пассажир прилетел в белорусскую столицу рейсом немецкой авиакомпании Lufthansa из Франкфурта.

Впервые миллионный пассажир был обслужен в Национальном аэропорту Минск 25 декабря 2008 года, в 2013 году торжественно встречали 2-миллионного пассажира. 10 ноября 2016 года впервые в истории гражданской авиации Беларуси Нацаэропорт Минск встретил своего 3-миллионного пассажира за календарный год, а 19 декабря 2017 года был обслужен 4-миллионный пассажир.-0-