Авиапредприятиям в современных условиях необходимо искать нестандартные решения - Авраменко

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиапредприятиям в современных условиях необходимо искать нестандартные решения. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время посещения гродненского филиала "Белаэронавигации", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Одной из главных тем встречи стал поиск решений и рассмотрение перспектив работы в современных условиях филиала "Белаэронавигации" и ОАО "Авиакомпания Гродно". "В ближайшее время необходимо определить четко выработанную с учетом региональных аспектов стратегию дальнейшего развития предприятий", - отметил Алексей Авраменко. Он также подчеркнул, что в это непростое для авиации время тем более важно не останавливаться, а продолжать противодействовать внешним вызовам, постоянно искать и прорабатывать любые, даже самые нестандартные идеи и решения для организации успешной и результативной работы всей авиационной отрасли.

Руководители организаций доложили министру о принимаемых мерах и предложениях по противостоянию санкционным мерам. Так, речь в том числе шла о взаимодействии с инвесторами и местными органами власти в целях нахождения оптимальных путей повышения эффективности аэропорта и ОАО "Авиакомпания Гродно". По итогам встречи руководитель транспортного ведомства дал соответствующие поручения.

Аэропорт Гродно выгодно расположен на западной границе страны на пересечении потоков движения, что позволяет привлекать авиакомпании для сокращения пути следования. К тому же авиатранспортное предприятие может обеспечивать выполнение международных полетов, круглосуточный прием и обслуживание воздушных судов.-0-