Авиастроение, навигационные пломбы и прочее: в ЕЭК рассказали о темах встречи премьер-министров ЕАЭС

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина сегодня на брифинге рассказала о темах, которые намерены обсудить премьер-министры стран Евразийской экономического союза на предстоящем заседании Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина напомнила, что заседание межправсовета пройдет 24-25 февраля в Нур-Султане (Казахстан). "Планируется обсудить ход реализации соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза, и соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок", - сказала она.

"Также в повестке - дорожная карта по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах ЕАЭС на 2022-2023 годы, доклад о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие вопросы", - добавила представитель ЕЭК.-0-