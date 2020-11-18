Авраменко: к проектированию объектов дорожной отрасли нужны новые подходы

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К проектированию объектов дорожной отрасли нужно выработать новые подходы. Об этом сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время посещения ГП "Белгипродор", сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Алексей Авраменко обратил внимание на необходимость усовершенствования работы ведущей проектной организации. "Крайне важно выработать новые подходы к проектированию объектов дорожной отрасли. Это позволит избежать сложностей, которые могут возникать в процессе реализации проектов. К тому же благодаря новым идеям и механизмам ускорится процесс возведения объектов, улучшится их функциональная и эстетичная составляющая", - сказал он. Министр подчеркнул, что это комплексная работа всех участников строительства: заказчика, проектировщика, подрядчика.

Директор "Белгипродора" Игорь Давыдов рассказал о процессе внедрения на предприятии информационного моделирования объектов (BIM-технологии), которое основано на использовании интеллектуальных 3D-моделей. "С помощью BIM-технологии создается модель, которая обеспечивает точное видение проекта в целом. Это качественно новый подход и перспективное направление, над которым мы сейчас работаем и обучаем наших специалистов", - отметил он.

Новая технология позволит проверять и оценивать различные решения еще до начала возведения объектов. Участники проекта получают возможность более полного, рационального обмена информацией, что позволяет добиться высокого качества строительных работ, а также экономии материальных затрат.

Директор "Белгипродора" добавил, что нынешний год предприятие завершает достаточно успешно. Ожидается выполнение практически всех доведенных показателей.

Алексей Авраменко совместно с коллективом также обсудил актуальные вопросы экономической, политической и социальной жизни страны, ответил на все интересующие работников вопросы.

"Белгипродор" - предприятие по инженерным изысканиям, проектированию автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений.-0-

Фото Министерства транспорта и коммуникаций