Авраменко: подходы к работе Белорусского речного пароходства будут изменены

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рассматриваются комплексные изменения подходов к работе Белорусского речного пароходства. Об этом сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время посещения РТУП "Белорусское речное пароходство", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Повесткой совещания стало обсуждение организации эффективной работы пароходства. В частности, речь шла о реорганизации предприятия с учетом разделения перевозочной и портовой деятельности. Алексей Авраменко отметил, что главной целью встречи являлось определение совместно с местными органами власти конкретных предложений - краткосрочных мер, которые позволят наладить работу речного пароходства.

"Рассматривались различные варианты комплексных изменений подходов к деятельности Белорусского речного пароходства. В кратчайшие сроки необходимо проработать каждый из них и разработать соответствующий бизнес-план, а также финансово-экономические обоснования предстоящих изменений", - сказал министр. Он подчеркнул, что это касается текущего состояния, организационной структуры и планов по развитию на дальнейшую перспективу.

В свою очередь генеральный директор речного пароходства Андрей Касьянюк заметил, что изменения позволят оптимизировать систему предприятия, определить приоритетные задачи правового и финансового характера.

На совещании также обсуждался вопрос кадровой работы и повышения квалификации работников.

РТУП "Белорусское речное пароходство" осуществляет перевозку грузов и пассажиров. В его состав входят восемь портов, находящихся в трех областях страны.-0-