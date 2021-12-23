Авраменко считает необходимым совершенствовать перевозки ж/д транспортом

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перевозки железнодорожным транспортом необходимо совершенствовать. Об этом сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время конференции "Развитие Белорусской железной дороги: поиск баланса между коммерческой деятельностью и социальной ответственностью", которая прошла сегодня под его председательством, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Ключевой темой конференции стало формирование новой модели организации пассажирских перевозок в Беларуси. Алексей Авраменко во вступительном слове подчеркнул актуальность обсуждаемой темы. "Взятый курс на внедрение новых технологий и передовой техники, цифровизацию производственных процессов, обновление подвижного состава - важный элемент развития железной дороги. В то же время для создания условий ее устойчивого роста назрел вопрос внедрения прогрессивных форм и подходов при организации обслуживания пассажиров", - сказал министр.

Он добавил, что вопросу перевозок транспортом общего пользования уделяется большое внимание в правительстве. Принято решение о необходимости их совершенствования на основе комплексных планов транспортного обслуживания регионов.

В нынешних условиях сохранение доступных социально значимых перевозок требует перестройки системы пассажирского транспорта. Министр призвал всех присутствующих к конструктивному диалогу: совместными усилиями найти баланс между интересами государства, потребителей транспортных услуг и перевозчиков.

"Наша цель - сохранить общественный транспорт республики во всем его многообразии и обеспечить его эффективное использование. Перед нами стоит задача выработать действенный механизм государственного заказа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования. Это в свою очередь позволит решить стоящую перед исполнительной властью задачу по социально-экономическому развитию регионов благодаря транспортной доступности рабочих мест и социальной инфраструктуры", - обратил внимание Алексей Авраменко.

В конференции приняли участие начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, а также представители МАРТ, Минфина, Минэкономики, МНС, областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома.-0-