Авраменко: в Беларуси планируется развивать сектор логистических операторов более высокого уровня

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется развивать сектор логистических операторов более высокого уровня. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, каким образом в Беларуси планируется расширять функциональность и комплексность логистических центров, министр отметил, что в этой сфере есть несколько направлений работы. "Во-первых, это развитие сектора логистических операторов более высокого уровня (3PL-провайдеров) - организаций, предоставляющих комплексные услуги для клиентов. Предполагается, что данные компании будут вовлечены в систему биржевой и электронной торговли во внешнеэкономической деятельности и к организации поставок экспортно-импортных грузов Беларуси", - рассказал Алексей Авраменко.

Также, по словам руководителя ведомства, планируется расширение электронного документооборота, включая формирование онлайн-платформы Национальной системы электронной логистики. "Во-вторых, целесообразно расширение специализации и увеличение количества пунктов таможенного оформления в логистических центрах, включая переход на удаленные и бесконтактные формы декларирования. В планах разработка национального универсального стандарта по надлежащей дистрибьюторской практике (оптовой реализации) в логистических цепях поставок и сертификация на соответствие установленным требованиям", - проинформировал министр.-0-

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