Австрийская компания заинтересовалась новой разработкой ММЗ

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийская компания заинтересовалась новой разработкой Минского моторного завода - двигателем MMZ-4DTI, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "УКХ "ММЗ".

"Малолитражная минская "четверка" заинтересовала иностранных потребителей. Австрийская компания - производитель коммунальной техники - через российского партнера предложила установить двигатель MMZ-4DTI вместо итальянского на вакуумную подметальную машину собственного производства. Реализация данной техники планируется на рынке Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.

Машина доставлена на ММЗ и установлена в экспериментальном цехе, где ведутся работы по адаптации двигателя. Ее особенности - множество электронных систем и наличие гидравлической системы, что предъявляет дополнительные требования к мотору. "Для агрегатирования двигателя с системами машины ведется доработка некоторых деталей, например, картера маховика и переходной плиты. В работах заняты специалисты конструкторских бюро перспективного проектирования, автомобильных двигателей и электронных систем. Они ищут оригинальные решения новой задачи", - добавили на предприятии.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-