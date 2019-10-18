Австрийские адвокаты помогут "Великому камню" привлечь потенциальных инвесторов

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупное австрийское адвокатское бюро LANSKY, GANZGER + Partner (LGP) готово оказать содействие Китайско-белорусскому индустриальному парку "Великий камень" в привлечении потенциальных инвесторов. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

На днях представители компании провели переговоры с австрийскими компаниями в Зальцбурге. Во время B2B-переговоров "Великий камень" предложил австрийскому бизнесу готовую индустриальную площадку и преференциальный режим для локализации производств со свободным доступом выпускаемой продукции во все страны ЕАЭС. "Предметно обсуждались вопросы дальнейшего развития парка, деятельности компаний-резидентов с европейским капиталом, планов по созданию в парке мультимодального терминала с участием Duisburger Hafen (Германия), China Merchants Group (КНР), БЖД (РБ) и Hupac (Швейцария), - рассказал Кирилл Коротеев. - Основатель адвокатского бюро LANSKY, GANZGER + Partner Габриель Лански высказал заинтересованность в привлечении потенциальных инвесторов, клиентов компании для развития ими бизнеса на площадке индустриального парка.

В мероприятии, организованном компанией SCHNEIDER GROUP, приняли участие более 40 представителей компаний реального сектора экономики Австрии, которые отметили важность проведения подобных встреч. "Особый интерес у австрийских компаний вызвало выступление представителей банковского сектора, предлагающих привлекательные условия экспортного кредитования для реализации проектов на территории индустриального парка "Великий камень", - отметил Кирилл Коротеев.

По его словам, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" продолжит проведение мероприятий по продвижению "Великого камня" в Европе. Следующее планируется в Польше.-0-