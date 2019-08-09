9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийские и белорусские экологи обсудили возможности устойчивой экономики и "зеленых" инвестиций. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Австрии в Беларуси.

В Минске 8 августа состоялась встреча австрийского инженера Фабиана Хилперта с представителями министерств и ведомств, государственных и общественных организаций. Участники встречи обсуждали разработку концепций устойчивой экономики.

"Изменение климата сегодня является ключевой проблемой. Современное поколение первым испытало на себе стремительное повышение температур по всему миру и, скорее всего, является последним поколением, которое еще может эффективно бороться с приближающимся глобальным климатическим кризисом", - отметили в посольстве.

Фабиан Хилперт познакомил специалистов с проектом по разработке альтернативных источников энергии и привлечению "зеленых" инвестиций. Эксперт описал феномен "цифрового кочевничества", когда с помощью интернета можно работать удаленно из любой страны мира, арендуя временное жилье и пользуясь различными сервисами.

"Докладчик очертил круг проблем, связанных с увеличением количества углекислого газа на планете, и назвал основные методы компенсации таких выбросов: строительство солнечных парков и посадка новых лесов, - рассказали в дипмиссии. - Заключительная часть его доклада была посвящена примерам "зеленых" инвестиций: развитию экологических стартапов, сопряжению науки и бизнеса".

Во время встречи была отмечена схожесть климатических условий в Беларуси и Австрии - странах, обладающих мощным аграрным потенциалом и заинтересованных в биоресурсах.

По информации посольства, осенью Беларусь планируют посетить австрийские эксперты из сферы сельского хозяйства.-0-