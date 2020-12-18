Австрийский инвестор построит деревообрабатывающее предприятие в Свислочском районе

18 декабря, Свислочь /Корр. БЕЛТА/. Австрийский инвестор построит современное деревообрабатывающее предприятие возле Свислочи. Сегодня на месте строительства заложили первый камень, передает корреспондент БЕЛТА.

Возведут завод на участке №12 СЭЗ "Гродноинвест" в Свислочском районе. Реализует инвестиционный проект ООО "ЭйчЭсБелакон" - дочерняя компания австрийской HS Timber Group, одной из ведущих компаний в сфере деревообработки в Европе.

"Реализуем очень интересный проект. Здесь хорошее местоположение с точки зрения логистики и привлечения рабочей силы, преимуществ свободной экономической зоны. В целом Беларусь привлекательна с экономической точки зрения, уверен, что проект будет успешным", - сказал член правления HS Timber Group Юрген Бергнер.

Юрген Бергнер

Завершить строительство планируется в 2022 году. Сумма инвестиций составит около $84 млн. Здесь планируют перерабатывать до 500 тыс. куб.м хвойных пород в год. Основное внимание будет сфокусировано на безотходном производстве и создании пеллет.

"На предприятии создадут около 230 рабочих мест. Это положительно скажется на развитии региона. Увеличатся налоговые поступления в бюджет района. Да и в целом успешная реализация проекта станет хорошим примером для других инвесторов", - отметил председатель Свислочского райисполкома Александр Версоцкий. Он подчеркнул, что регион становится все более привлекательным для инвесторов из различных сфер. В частности, планируется несколько логистических проектов, ведется работа и по другим направлениям.

Александр Версоцкий

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера рассказал, что за 9 месяцев текущего года в области привлечено $83 млн иностранных инвестиций. Локомотивами в этой деятельности остаются Гродно, Лида и Сморгонь, однако хорошие перспективы просматриваются у Свислочского района. Он интересен прежде всего с логистической точки зрения - рядом граница с ЕС, а на территорию района заходит так называемая узкая европейская железнодорожная колея.-0-

Виталий Невера

Фото Леонида Щеглова