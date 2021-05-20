Автобус третьего поколения производства Минского автомобильного завода стал автобусом года в России

19 мая в Москве в зале "Открытие Банк Арена" прошла церемония награждения конкурса "Лучший коммерческий автомобиль года в России". В состав жюри конкурса, который на протяжении 20 лет проводится в российской столице, вошли 11 членов – автоэкспертов и авторитетных профессионалов. Бессменным председателем жюри является Александр Солнцев – главный редактор журнала "Коммерческий Транспорт и Технологии".

На протяжении более 76 лет Минский автомобильный завод производит надежную и выносливую автотехнику, которая способствует повышению эффективности и развитию многих отраслей, начиная от транспортных перевозок и заканчивая строительством. Технические и коммерческие службы предприятия неустанно трудятся над выполнением таких задач, как применение новых технических решений, снижение эксплуатационных затрат, повышение объемов продаж, разработка выгодных для потребителя финансовых условий приобретения, а также совершенствование сети сервисных центров и технических станций.

В 2017 году Минский автомобильный завод уже удостаивался награды конкурса "Лучший коммерческий автомобиль года в России". Тогда седельный тягач МАЗ-5440М9 стал победителем номинации "Перспектива года". Сегодня эта модель востребована и активно продается как на белорусском рынке, так и в странах ближнего зарубежья.

В этом году новейшая модель пассажирской техники МАЗ – городской низкопольный автобус МАЗ 303 стал победителем в номинации "Автобус года". Конкуренцию белорусскому автобусу составили модели крупнейших мировых производителей пассажирской техники: троллейбус "Адмирал" – Энгельсского завода электрического транспорта, Mercedes-Benz Tourismo нового поколения и автобус ЛиАЗ-5292 LNG на сжиженном природном газе.

Награда вручена коммерческому директору ОАО "МАЗ" Сергею Шуляку

Примечателен тот факт, что абсолютно инновационный и уникальный продукт белорусского флагмана автомобилестроения прошел путь от опытного образца до серийного производства всего немного более чем за год. За это время заводчане успели доработать возникшие недочеты и создать актуальную для СНГ модификацию с двигателем экологического класса Евро-5. На базе этой же модели создан и электробус МАЗ 303Е10.

В апреле и мае этого года десять автобусов МАЗ третьего поколения и десять электробусов вышли на маршруты Минска и областных городов Беларуси. Автобусы МАЗ 303 с двигателями экологического класса Евро-6 и Евро-5 эксплуатируются на маршрутах в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, где заслуженно получают только положительные отзывы.

Победители номинаций конкурса "Лучший коммерческий автомобиль года в России".

Почетная награда конкурса

Минский автомобильный завод выпускает пассажирскую технику с 1995 года. Городские, междугородние, туристические и специальные автобусы успешно работают на различных маршрутах по всему миру. За свой дизайн, функциональность, качество и надежность они неоднократно удостаивались высоких наград на международных автомобильных салонах и специализированных выставках.

За свою историю Минский автомобильный завод претерпел большие перемены, но сумел сохранить традицию стремиться к совершенству, создавая надежную и качественную технику для жизни и работы, способствуя, таким образом, развитию целого сегмента коммерческой грузовой и пассажирской техники.

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