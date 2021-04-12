Автомобильное топливо с 13 апреля снова дорожает

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо - дизельное и бензин - подорожает с 13 апреля на одну копейку. Соответствующая информация опубликована на сайте "Белнефтехима", сообщает БЕЛТА.

"Розничные цены на автомобильное топливо изменяются. С учетом принимаемых концерном решений, направленных на сдерживание предельного максимального уровня цен на моторное топливо, с начала 2021 года розничные цены увеличены в среднем на 4,9%", - уточнили в концерне.

На основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо предельный уровень розничных цен на АЗС с 13 апреля изменяется на 1 копейку.

Стоимость 1 л топлива составит: АИ-92-К5-Евро - Br1,8, АИ-95-К5-Евро - Br1,9, АИ-98-К5-Евро - Br2,12, ДТ - Br1,9.-0-