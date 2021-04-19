Автомобильное топливо в Беларуси подорожает на копейку с 20 апреля

Фото из архива
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо подорожает с 20 апреля на одну копейку. Соответствующая информация опубликована на сайте "Белнефтехима", сообщает БЕЛТА.
"В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 15%. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 5,4%", - отметили в "Белнефтехиме".
С учетом изменившихся условий уровень предельных (максимальных) розничных цен на АЗС увеличивается на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,81, АИ-95-К5-Евро - Br1,91, АИ-98-К5-Евро - Br2,13, ДТ - Br1,91.
Это 11-е изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Предыдущее произошло неделю назад.-0-