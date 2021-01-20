20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо в Беларуси с 21 января дорожает на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

"В январе 2021 года отмечается значительный рост стоимости нефти на мировом рынке. Средняя котировка нефти марки Brent составила $54,3 за баррель и возросла по сравнению с декабрьским уровнем котировок на 9%, по сравнению со среднегодовым уровнем 2020 года - на 30%. С учетом изменения внешних факторов в январе текущего года стоимость нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, возросла к декабрю на 11%", - рассказали в "Белнефтехиме".

Для обеспечения устойчивой работы НПЗ и недопущения резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке концерн принял решение в январе продолжить ценовую стратегию по индексации уровня предельных максимальных цен на нефтепродукты еженедельно не более чем на 1 копейку. С 21 января 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро - Br1,71, АИ-95-К5-Евро - Br1,81, АИ-98-К5-Евро - Br2,03, ДТ - Br1,81.

"Цены в стране остаются на 22-51% ниже, чем в сопредельных европейских государствах, и выше розничных цен России на 8-10%", - добавили в концерне.-0-