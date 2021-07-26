Автомобильное топливо в Беларуси с 27 июля дорожает на одну копейку

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо в Беларуси с 27 июля дорожает на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

Ценовая стратегия по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты реализуется с учетом роста мировых котировок нефти "Белнефтехим".

"С 1 по 23 июля 2021 года среднее значение котировок нефти составило $75 за 1 баррель и по отношению к уровню января 2021 года увеличилось на 37%", - отметили в концерне.

Таким образом, с 27 июля цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,93, АИ-95-К5-Евро - Br2,03, АИ-98-К5-Евро - Br2,25, ДТ - Br2,03.

"С начала года цены на АЗС увеличатся на 12,5%", - уточнили в "Белнефтехиме".-0-