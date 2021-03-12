Автомобильными грузоперевозками в 2020 году занимались 3,5 тыс. организаций и ИП Могилевской области

Фото из архива

12 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти 3,5 тыс. субъектов хозяйствования Могилевской области занимались автомобильными грузоперевозками в прошлом году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по региону. "3497 субъектов хозяйствования Могилевской области перевозили грузы автомобильным транспортом в 2020 году, из них 622 организации, 2875 индивидуальных предпринимателей", - отметили в пресс-центре. Всего от данной категории плательщиков в бюджет региона поступило Br7,7 млн налогов и иных платежей, в том числе от организаций - Br2,9 млн, от ИП - Br4,8 млн. "Из общего количества грузоперевозчиков более 3 тыс. субъектов хозяйствования применяли упрощенную систему налогообложения. В бюджет ими уплачено более Br5 млн", - сообщили в пресс-центре.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!