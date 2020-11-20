Автопарк "Белоруснефти" пополнили уникальные 32-тонные краны МАЗа

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Компания "Белоруснефть" приобрела два автокрана грузоподъемностью 32 т новой модификации. Это в определенной степени "первенец" МАЗа, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель ОАО "Минский автомобильный завод"- управляющая компания "БЕЛАВТОМАЗ" передал постоянному корпоративному партнеру - компании "Белоруснефть" символический ключ от новой техники. Компания приобрела три автокрана: один грузоподъемностью 25 и два - 32 т. Эта модель представлена потребителям впервые. Она зачислена на баланс Речицкого управления технологического транспорта.

На предприятии подчеркивают: новинка уникальна, ноу-хау конструкторов МАЗа. Автокран КС-5571BY-H-22 - первый в мире в своем роде. Разработчикам удалось существенно облегчить шасси и снизить нагрузку на оси, что позволяет автомобилю свободно перемещаться без вреда для дорожного покрытия. Основное отличие от зарубежных аналогов - техника не требует дополнительного специального разрешения для эксплуатации на дорогах общего пользования. "Автокран Минского автомобильного завода не наносит ущерба дорожному покрытию, выполняя при этом работы, требующие использования техники повышенной грузоподъемности. Это экономит время и средства организаций. Для нас эта техника также будет подспорьем в работе", - уточнил первый заместитель начальника - главный инженер Речицкого управления технологического транспорта Александр Корженевский. Краны будут задействованы на объектах нефтедобычи, буровых, проектах по капитальному ремонту и других работах.

Автокран собран на заводе "Могилевтрансмаш". "Он обладает одним из лучших шасси - МАЗ-6302С5-529-080 с колесной формулой 6 на 6. Полная масса автокрана составляет 24,5 т. При этом нагрузка распределена грамотно: на переднюю ось - 7,5 т, на заднюю тележку - 17. Спецмашина может выполнять все работы, требующие повышенной грузоподъемности. Стрела "вылетает" максимум на 28 м со скоростью до 13,3 м/мин, а предельная высота подъема достигает 30,4 м", - рассказал начальник управления продаж специальной техники и шасси ОАО "МАЗ" Юрий Пивоваров.

Как отметил Юрий Пивоваров, конструкторам МАЗа удалось создать облегченное шасси и соединить его с надстройкой. "Для организаций, которые используют автокраны, это прорыв. Теперь они смогут существенно экономить время и деньги при эксплуатации спецтехники. У новинки огромный потенциал как внутри страны, так и за рубежом. И мы рады, что первым ее получил наш постоянный партнер - компания "Белоруснефть", где такой автокран особенно полезен. Нам важно компетентное мнение специалистов компании по эксплуатации нашей новой техники", - сказал он.

Вместе с 32-тонниками "Белоруснефти" передали еще один автокран грузоподъемностью 25 т. Он также разработан на Минском автозаводе, собран на площадях филиала в Могилеве. В декабре в компанию прибудет еще один автокран новой модификации.

Ожидается высокий спрос на новый 32-тонный автокран в других странах, в частности - в России. Так, подписан контракт на поставку пяти новых машин в РФ в 2021 году.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-