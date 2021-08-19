Автопогрузчик "АМКОДОР" включен в перечень продукции ЕАЭС

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451А прошел регистрацию в евразийском реестре промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия."АМКОДОР" 451А - универсальная самоходная подъемно-транспортная машина. Она предназначена для погрузки, выгрузки и перемещения на небольшие расстояния различных грузов на товарных базах, складах, заводских дворах, станциях железных дорог, в аэропортах, речных и морских портах. Оснащена дизельным двигателем Минского моторного завода Д-245 мощностью 77 кВт и гидромеханической передачей производства холдинга "АМКОДОР". "Это надежная техника, рассчитанная на постоянную работу при максимальных нагрузках", - подчеркнули в пресс-службе.Снаряженная масса погрузчика составляет 7,4 тыс. кг, при этом грузоподъемность достигает 5 тыс. кг. Подъем груза осуществляется со скоростью не более 0,24 м/с, опускание как груженных, так и свободных вил проходит несколько быстрее - 0,5 м/с.Модель может комплектоваться стандартными или удлиненными вилами, а также крановой стрелой. Сменные рабочие органы значительно расширяют область применения автопогрузчика. Значительными конкурентными преимуществами машины можно назвать отличное качество исполнения, низкий расход топлива, длительный срок службы, простоту конструкции, высокую ремонтопригодность и демократичную цену.Как отметили на предприятии, машина пользуется высоким спросом у потребителей и выпускается серийно.ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" основано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-