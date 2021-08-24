Автопроизводители в ЕАЭС могут до 31 декабря не оснащать транспортные средства системами экстренного вызова

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24 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Автопроизводители из стран Евразийского экономического союза до конца текущего года могут не оснащать выпускаемые транспортные средства устройством или системой вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС). Такое решение принято Коллегией Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК."До 31 декабря 2021 года включительно допускается не оснащать устройством или системой вызова экстренных оперативных служб транспортные средства (шасси) категорий M1, M2, M3, N1, N2 и N3 (за исключением транспортных средств для перевозки опасных грузов и транспортных средств, специально предназначенных для перевозки детей), которые изготовлены на таможенной территории ЕАЭС", - отметили в ЕЭК."Необходимость установления переходных положений вызвана дефицитом используемых при производстве устройств или систем вызова экстренных оперативных служб полупроводников, что создает риски вынужденного простоя крупнейших автопроизводителей союза", - пояснил причины принятия решения заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Виген Енокян.При этом решением Коллегии ЕЭК предусматривается, что выпущенные без систем вызова экстренных оперативных служб транспортные средства должны быть дооснащены ими изготовителем в срок до 30 июня 2022 года. Производители обязаны информировать потребителя о необходимости дооснащения транспортного средства (шасси) устройством или системой вызова экстренных оперативных служб и указывать в электронном паспорте транспортного средства соответствующую информацию."Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 17 августа 2021 года", - добавили в ЕЭК.-0-