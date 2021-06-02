2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азербайджан изучает белорусский опыт в области строительства агрогородков. Об этом сегодня сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Азербайджан - наш стратегический партнер. В 2020 году товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между нашими странами достиг $35 млн и увеличился на 5,3% по сравнению с 2019 годом. В том числе белорусский экспорт в 2020 году составил $30,4 млн (или 110,7%). В январе - марте 2021 года поставки в Азербайджан составили $8,1 млн (106%). В этой стране востребованы наши молочные и мясные продукты", - рассказал Иван Крупко. Беларусь также поставляет в Азербайджан кондитерские изделия, а импортирует преимущественно овоще-бахчевые культуры, ягоды и фрукты.

Ведущие белорусские предприятия - экспортеры в Азербайджан - "Беловежские сыры", Лунинецкий молочный завод, "Молочный мир", Рогачевский молочно-консервный комбинат, Калинковичский молочный комбинат, Лидский молочно-консервный комбинат, Минский молочный завод №1.

"Мы обсуждали с коллегами и бизнесом, какие еще точки соприкосновения можем найти. Развитие племенного животноводства (поставки скота, селекционно-племенная работа, идентификация животных), строительство ферм и агрогородков - перспективные направления взаимодействия", - отметил министр.

Вчера Иван Крупко провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства Азербайджана Инамом Керимовым и председателем агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли. Также азербайджанская делегация посетила выставку "Белагро". Сегодня они побывали в Несвижском районе Минской области в СПК "Агрокомбинат Снов", где ознакомились со строительством объектов социокультурной сферы в агрогородках.

В СПК "Агрокомбинат Снов" с 2006 года функционирует агрогородок в центральной деревне Снов с развитой инфраструктурой. Здесь работают банно-прачечный комбинат, дом быта, Сновский центр культуры и отдыха, школа искусств, стадион с трибунами на 500 мест, гостиница, кафе, бассейн, амбулатория, сеть магазинов.-0-