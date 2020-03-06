Азербайджан заинтересован в участии своего бизнеса в биржевых торгах в Беларуси

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и посольство Азербайджана в Беларуси объединят усилия по привлечению азербайджанского бизнеса на биржевые торги, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"Одна из главных задач посольства - содействовать развитию торгово-экономических отношений между странами. Это касается как поставок белорусских товаров в Азербайджан, так и продукции азербайджанских предприятий в Беларусь. Биржевая торговля имеет значительный потенциал: она снимает необходимость поиска деловых партнеров за рубежом и, что более важно, обеспечивает прямой контакт между производителем и конечным потребителем. Поэтому вместе с БУТБ мы готовы информировать представителей азербайджанского бизнеса о возможностях биржевой площадки и рекомендовать воспользоваться этим механизмом. Тем более что барьеры для выхода на биржевой рынок отсутствуют", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов во время посещения центрального офиса биржи.

Дипломат также поддержал решение руководства БУТБ об упрощении процедуры аккредитации для компаний-нерезидентов. Он отметил, что такой шаг навстречу иностранным участникам торгов будет способствовать росту биржевого товарооборота, в том числе с Азербайджаном.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подчеркнул важность расширения номенклатуры товаров, закупаемых азербайджанскими компаниями на биржевых торгах. "На бирже аккредитованы 33 азербайджанские компании. За прошлый год они совершили сделки на $14,2 млн, это в два раза больше, чем в 2018 году. Но ведь могло бы быть в три или даже в четыре раза больше, если бы помимо лесоматериалов закупалось, например, сухое молоко, сыворотка или металлоизделия. Это востребованная в Азербайджане продукция, поэтому, на мой взгляд, потенциал биржевой торговли пока реализуется не в полной мере. Рассчитываем на содействие посольства в выработке перечня перспективных товарных позиций, а также в поиске достойной компании, которая стала бы брокером БУТБ в Азербайджане. Мы сможем достичь желаемых результатов, только если объединим усилия ", - сказал Александр Осмоловский.-0-