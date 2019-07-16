Азиатский банк инфраструктурных инвестиций может профинансировать проекты транспортной сферы Беларуси

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность финансирования Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) проектов в транспортной отрасли Беларуси обсуждалась на выездном ежегодном заседании Совета управляющих АБИИ в Люксембурге, в котором принял участие министр экономики Дмитрий Крутой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Во время заседания состоялись встречи белорусской стороны с руководством и менеджментом банка: вице-президентом по инвестициям Джагатисом Пандианом, вице-президентом по корпоративным вопросам Дэнни Александром, старшим советником президента банка Константином Лимитовским, генеральным директором по инвестиционным операциям Сьюпи Тераванинторн, а также членом совета директоров от России Григорием Бутриным.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - международная финансовая организация, создание которой было предложено Китаем. Операционную деятельность банк начал в январе 2016 года и на сегодняшний день насчитывает 100 одобренных стран-членов. Крупнейшими акционерами банка являются Китай, Индия и Россия. Целью АБИИ, в частности, является содействие устойчивому экономическому развитию и улучшению деловых связей в Азии путем инвестирования в инфраструктуру и другие производственные сектора экономики, а также стимулирование регионального сотрудничества. Приоритетные направления финансирования: энергетика, транспорт, водоснабжение и водоочистка, городское развитие и инфраструктура. Значительное внимание уделяется проектам по защите окружающей среды. Общие инвестиции АБИИ в 2018 году достигли $7,5 млрд.

Беларусь стала членом банка 17 января 2019 года. Это дебютное участие представителей нашей страны в мероприятиях АБИИ.-0-