Азиатский банк инфраструктурных инвестиций продолжит реализацию проектов в Беларуси

21 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посол Беларуси в КНР Юрий Сенько встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Пекине.
Обсуждались проекты, находящиеся на рассмотрении банка, а также перспективные направления сотрудничества. Белорусская сторона отметила своевременность принятия руководством Азиатского банка инфраструктурных инвестиций программы по смягчению последствий пандемии COVID-19. Посол Беларуси выразил надежду на скорейшее одобрение со стороны банка предоставления финансовых ресурсов, предназначенных на поддержку системы здравоохранения Беларуси.
На переговорах была также подтверждена важность продолжения работы по текущим инфраструктурным проектам в Беларуси. В частности, речь идет о реконструкции дороги Р46 Лепель - Полоцк, строительстве железнодорожного сообщения город Минск - индустриальный парк "Великий камень" - Национальный аэропорт Минск.-0-