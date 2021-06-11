Бабаченок: занятость женщин в предпринимательских инициативах - дописточник роста экономики

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение занятости женщин через реализацию предпринимательской инициативы - дополнительный источник роста экономики. Об этом заявила заместитель начальника главного управления регионального развития и имущественных отношений - начальник управления имущественных отношений Минэкономики Ирина Бабаченок, выступая с докладом в качестве основного спикера второй сессии второй подготовительной встречи 29-го Экономико-экологического форума ОБСЕ, организованного шведским представительством ОБСЕ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

В фокусе онлайн-встречи находился широкий спектр вопросов: расширение экономических прав и возможностей женщин как ключевой фактор в достижении устойчивого и инклюзивного развития, мира, безопасности и стабильности, содействие женскому предпринимательству и равному участию женщин в бизнесе и торговле, а также устойчивому развитию за счет расширения прав и возможностей женщин в сферах защиты окружающей среды, торговли и транспорта.

Ирина Бабаченок выступила с докладом на тему: "Взаимодействие государственных, общественных и финансовых институтов по вопросам расширения экономических возможностей женщин и преодоления гендерных различий в бизнесе".

Она сообщила, что при правительстве Беларуси действует Национальный совет по гендерной политике, объединяющий государственные, общественные и финансовые институты. Одним из направлений его деятельности является анализ факторов, которые имеют негативное влияние на расширение возможностей женщин для занятия собственным делом, а также выработка мер по их устранению.

Представитель Минэкономики подробно рассказала о системе развития и стимулирования женской активности. "На первый план выходят вопросы консультационной, больше даже психологической поддержки женского предпринимательства, менторство, позитивные примеры других женщин-предпринимателей, поддержка СМИ по широкому освещению историй успеха, бизнес-обучение. Если женщины будут и дальше входить в предпринимательство и показывать весомые результаты, рассказывать свои истории, общество в итоге перестанет их недооценивать. По принципу "снизу вверх", то есть от потребностей выстраивается иерархическая система развития и стимулирования женской деловой инициативы в нашей стране. Расширение занятости женщин через реализацию предпринимательской инициативы - дополнительный источник роста экономики", - отметила она.

Ирина Бабаченок сформулировала рекомендации, исходя из белорусского опыта, которые могут положительно повлиять на деловую активность женщин: развитие инфраструктуры для установления баланса между семьей и работой, продвижение академического и бизнес-образования, учитывающего гендерно-обусловленные потребности, менторская и информационная поддержка.

Доклад представителя Беларуси был высоко оценен с практической точки зрения и закрепил за Беларусью роль активного участника экономического измерения ОБСЕ.-0-