Бакырчикское горнодобывающее предприятие рассматривает возможность расширения парка самосвалов БелАЗ

2 августа, Усть-Каменогорск /Корр. БЕЛТА/. На Бакырчикском горнодобывающем предприятии рассматривают возможность расширения парка карьерных самосвалов БелАЗ. Об этом сообщил журналистам гендиректор предприятия Кенбеийл Исаев, передает корреспондент БЕЛТА.
Отвечая на вопрос о возможных планах по закупкам карьерных самосвалов БелАЗ, Кенбеийл Исаев отметил, что этот вопрос "будет рассматриваться в конце текущего - начале следующего года".
В настоящее время на месторождении эксплуатируются 70 единиц нового горнотранспортного оборудования, в том числе 26 БелАЗов. По словам гендиректора, белорусская техника составляет серьезную конкуренцию Komatsu.
Бакырчикское горнодобывающее предприятие занимается разработкой золоторудного месторождения в Восточном Казахстане. В финансировании проекта участвует Евразийский банк развития.
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-
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