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15 декабря 2021, 16:07

Baltnews: Литва с треском проиграла санкционную войну с Беларусью

Фото из архива
Фото из архива

15 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Литва находится на передовой в экономической и информационной войне, которую коллективный Запад ведет против Беларуси, но и несет потери больше всех, пишет Baltnews.

"После неудач и многочисленных попыток проведения в Беларуси цветных революций, чтобы передать власть марионеточному правительству, угодному Западу, предпринимаются абсолютно незаконные экономические санкции, целью которых является экономическое удушение целой страны", - говорится в материале Baltnews.

Против Беларуси принят уже пятый пакет санкций, который касается и физических лиц, и различных организаций.

Характерно, что все эти санкции вводит тот самый Запад, который любит разглагольствовать о свободе торговли, о равноправии всех партнеров, о недопустимости смешивания экономических вопросов с вопросами политики, культуры, спорта и так далее.

В России и Беларуси западные санкции уже давно и абсолютно справедливо называют выстрелом в собственную голову. Последние события в Литве являются ярким тому подтверждением. Два литовских чиновника - глава МИД Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис подали в отставку. Дело в том, что по приказу Соединенных Штатов Литва должна была прекратить транзит по своей территории продукции "Беларуськалия".

Для литовской экономики, которая уж точно сегодня не может похвастаться завидным положением, белорусский транзит имеет большое значение. "Жить на финансовых подачках не так уж и легко, тем более что и они особой щедростью не отличаются. В данном случае, как говорится, нужно деньги зарабатывать и самим. Но вот тут-то Литва по приказу заокеанского хозяина и должна сама себе перекрыть кислород", - пишет Baltnews.

Здесь в политической элите и начинается обыкновенный раздрай. "Выполнение приказа хозяина обсуждению не подлежит, но вдруг выясняется, что "Белорусская калийная компания" уже перечислила авансом "Литовской железной дороге" за перевозку своих удобрений за декабрь и частично за январь. То есть все это произошло уже после ввода американских санкций. Получается классическая ситуация, когда санкции санкциями, а денежки врозь", - говорится в статье.

Поведение литовских министров вызывает определенное недоумение. Как члены правительства они, вроде бы, в первую очередь должны думать об интересах государства, а у любого государства главным интересом должна быть экономическая самодостаточность и независимость, а не лакейское служение на задних лапках. Тем не менее министры предпочли последнее.

И вот Министерство транспорта Литвы даже предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Беларуси. Самое смешное заключается в том, что в тексте самого документа, который был опубликован на сайте Сейма, сказано, что "поправки направлены на создание условий для эффективного обеспечения интересов национальной безопасности Литвы".

"Вот такое оригинальное понимание интересов национальной безопасности. Оказывается, оно заключается в нанесении ущерба собственной экономике. Вопрос, а кто дал право Западу решать, какой стране он может позволить развиваться, а какую может по собственному желанию задушить, этими политиканами даже не поднимается. За последние десятилетия они международное право свели на уровень банального закона джунглей, где сильный имеет полное право поедать слабого", - отмечает Baltnews.

Но тут возникает проблема в том, что Запад слишком переоценил свои силы. Об этом четко и ясно сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, заявив, что его абсолютно не волнует признание на Западе. Ему вполне достаточно того, что его признает белорусский народ.

"Сегодня Беларуси есть чем ответить и на бредовые экономические санкции Запада. Калийные удобрения востребованы во всем мире, и их экспорт пойдет пусть более длинным, но зато абсолютно надежным путем через российские порты. А вот если Беларусь перекроет Западу транзит газа, то это чревато более серьезными последствиями", - говорится в материале Baltnews.

Хаотические шатания и метания западных политиков от тактики кнута до пряника приносят обратный результат. В ответ на яростную враждебность у России и Беларуси не остается другого пути, кроме как укреплять союзнические отношения.

Нельзя не признать того, что Запад, часто сам того не желая, бездумной политикой подталкивает своих оппонентов к принятию правильных решений. Чем крепче будет Союз Беларуси и России, тем бессмысленнее станут любые санкции против их экономик и попытки лишить их суверенитета. Сегодня коллективный Запад на собственном примере в очередной раз убедительно доказал всему миру, что если ум и имеет своим пределы, то глупость беспредельна, заключает Baltnews.-0-

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