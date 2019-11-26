БАМАП: международные грузоперевозки автотранспортом занимают второе место в экспорте услуг Беларуси

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные грузовые перевозки автомобильным транспортом занимают второе место в экспорте услуг Беларуси после компьютерных. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель генерального директора Ассоциации международных автоперевозок "БАМАП" Наталия Высоцкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом грузоперевозчики обеспечивают 98% поступлений в объеме экспорта услуг автомобильного транспорта", - сказала Наталия Высоцкая.

По данным Министерства транспорта и коммуникаций, за январь-сентябрь текущего года экспорт услуг автомобильного транспорта вырос почти на 5% по отношению к аналогичному периоду 2018 года и составил $1 млрд 86 млн.

Грузоперевозками в стране занимаются порядка 3 тыс. субъектов, которые обеспечивают более 30 тыс. рабочих мест.

"Мы связаны обязательствами обмениваться разрешениями с 46 государствами, - отметила замгендиректора БАМАП. - По 32 из них есть определенное недостаточное количество разрешений, исходя из потребностей наших перевозчиков. Это, в основном, перевозки, которые формируются в двустороннем формате или транзитом по территории государств, которые выдают разрешения".

В списке таких стран Австрия, Азербайджан, Бельгия, Грузия, Испания, Монголия, Нидерланды, Словакия, Турция, Туркменистан, Эстония и др. "Основные проблемы в этом году мы испытываем в связи со значительной нехваткой разрешений в Польше, - отметила Наталия Высоцкая. - Это первоочередная проблема. Польша определяет принцип обмена разрешениями на условиях паритета. И на данном этапе польской стороне нужно меньше разрешений".

Начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина в свою очередь отметил, что данный вопрос прорабатывается обеими сторонами. "Последние переговоры были три недели назад. В текущем году также прошли три заседания смешанных комиссий, в компетенции которых определение количества разрешений. Кроме того, проходила встреча на уровне министров по выделению дополнительных разрешений. Поднимался этот вопрос и на белорусско-польском транспортном форуме, и посольствами. Но единственная договоренность, которой удалось достичь к концу этого года - это возможность использовать часть квоты 2020 года (а именно, 10 тыс. разрешений) с конца 2019 года", - сказал Сергей Дубина.

В целом, по его словам, ежегодно белорусским перевозчикам выдается около 700 тыс. разрешений. "Это только по тем странам, с которыми мы обмениваемся ими, - пояснил представитель ведомства. - Плюс у нас двусторонние и транзитные перевозки без разрешительной системы в рамках Евразийского экономического союза. Здесь порядок цифр, думаю, тоже исчисляется сотнями тысяч".-0-