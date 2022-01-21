Бангладеш заинтересован в медицинских стартапах резидентов ПВТ

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бангладеш заинтересован в медицинских стартапах резидентов Парка высоких технологий. Об этом шла речь на встрече руководства парка с делегацией Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Народной Республики Бангладеш во главе с руководителем генерального директората по контролю над лекарственными препаратами Мохаммедом Махбубуром Рахманом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ПВТ.

"Огромный интерес у иностранной делегации вызвали технологические стартапы в области телемедицины, а также медицинские решения на основе искусственного интеллекта от белорусских разработчиков", - говорится в сообщении.

Заместитель директора Парка высоких технологий Кирилл Залесский отметил значительные достижения белорусских компаний в этой сфере: "В ПВТ сформировался кластер медицинских стартапов с самыми разными продуктами - от мобильных приложений для здоровья до автоматизированных медицинских и лабораторных систем. Сегодня мы видим, что будущее медицины тесно связано с кооперацией врачей и программистов. Искусственный интеллект оказывает существенную помощь в диагностике, позволяет сделать итоговое заключение по тем или иным заболеваниям более быстрым и точным".

Представители резидентов ПВТ "Знание и Здоровье", "АртБиоТех", "Альгимед Техно" рассказали гостям из Бангладеш о своих разработках в области автоматизированных информационных систем для нужд здравоохранения, телемедицины, а также продемонстрировали продукцию, позволяющую в кратчайшие сроки производить первичную диагностику заболеваний, в том числе COVID-19.

"Бангладеш - страна с большим населением. Многие люди живут в труднодоступных регионах, что усложняет оказание своевременной медицинской помощи. Кроме того, страна столкнулась с острой нехваткой врачей, особенно в период пандемии. Государство видит решение проблемы во внедрении новейших технологий в области мобильной медицины. Многое из того, что нам было продемонстрировано, отлично подойдет для Бангладеш", - отметил глава делегации Минздрава Бангладеш Мохаммед Рахман.

По его словам, возможность применять мобильные лаборатории для быстрого диагностирования болезней, а также осуществлять удаленный мониторинг и помощь пациентам, несомненно, позволит снизить существующую нагрузку на систему здравоохранения страны. "Мы видим хорошие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества с белорусскими компаниями", - подвел итоги встречи Мохаммед Рахман.-0-