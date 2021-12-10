Банк БелВЭБ: 30 лет на финансовом рынке!

12 декабря 2021 года Банку БелВЭБ исполняется 30 лет! В этот день в 1991 году было зарегистрировано открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк", которое сегодня является одним из признанных лидеров финансового рынка страны.

За эти годы пройден огромный путь: от специализированного банка внешнеэкономической деятельности в 90-е годы, банка по преимущественному обслуживанию крупных субъектов хозяйствования в начале 2000-х до универсального финансового института и полноценной FinTech-группы, успешно функционирующей в рамках банковского холдинга, – сегодня.

В копилке банка – реализация уникальных для белорусского рынка сделок, финансирование крупнейших республиканских проектов, лучшие кредитные продукты для представителей малого и среднего бизнеса, прорывные банковские технологии, меняющие к лучшему жизнь Беларуси и ее граждан.

Банк БелВЭБ традиционно занимает высокие позиции на белорусском рынке по ключевым показателям деятельности, при этом наращивая присутствие в розничном, а также сегменте малого и среднего предпринимательства. Клиентами банка являются более 380 тысяч граждан и десятки тысяч юридических лиц. И их количество неуклонно растет.

Все эти достижения – свидетельство высокой надежности и устойчивости банка, за которыми стоят акционеры, сотрудники, клиенты, партнеры.

Председатель Правления ОАО "Банк БелВЭБ"

Василий Матюшевский:

"Отмечая 30-летие, мы по праву гордимся нашими достижениями и рыночными позициями, доверием и долгосрочными отношениями с клиентами, надежной деловой репутацией и командой профессионалов, благодаря самоотдаче и целеустремленности которых Банк БелВЭБ смог воплотить в жизнь самые смелые и сложные проекты.

Мы благодарны всем работникам и руководителям Банка БелВЭБ, которые на протяжении всех этих 30 лет участвовали в становлении банка. Преданность своему делу и неоценимый вклад наших ветеранов позволили построить прочный фундамент для сегодняшних достижений.

Мы признательны каждому клиенту и партнеру за высокое доверие, выбор Банка БелВЭБ и совместный путь, который мы проходим, внедряя новые продукты, технологии, совершенствуя наш сервис.

Сегодня мы выходим на новый этап: дан отсчет четвертому десятилетию в истории банка, и стартует он с новой трехлетней стратегией успешного развития. Мы ставим еще более амбициозные задачи, которые принесут пользу и бизнесу, и экономике страны, и нашим гражданам.

Искренне поздравляю всех, кто причастен к истории Банка БелВЭБ, и желаю здоровья, счастья и благополучия!".

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