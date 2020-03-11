Банк БелВЭБ, БСБ Банк и Банк Дабрабыт объединяют усилия для развития цифровых инструментов финансового рынка

Оператор платформы FINSTORE, входящий в холдинг Банка БелВЭБ, заключил соглашения о сотрудничестве с БСБ Банком и Банком Дабрабыт

Реализация документов позволит клиентам БСБ Банка и Банка Дабрабыт приобретать токены через отделения и программное обеспечение банков. Это значительно расширит возможности белорусских граждан инвестировать в новые инструменты сбережения и совместно продвигать белорусские ICO, организованные на площадке FINSTORE.

В основе партнерства – большой опыт сотрудничества между банковской группой Банка БелВЭБ, БСБ Банком и Банком Дабрабыт в реализации различных совместных проектов и общая нацеленность на системную цифровую трансформацию банковского бизнеса.

Председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский: "Партнерство в развитии цифровых финансовых инструментов между холдингом Банка БелВЭБ, Банком Дабрабыт и БСБ Банком обусловлено общей нацеленностью на системную цифровую трансформацию банковского бизнеса. И нам, и партнерам очевидно, что будущее финансового сектора зависит от создания в Республике Беларусь принципиально новой цифровой экосистемы, соответствующей передовым мировым практикам и использующей последние технологические достижения".

Команда Банка БелВЭБ разрабатывает второй релиз проекта, который связан с выводом новых, не только долговых, инструментов. Он предполагает возможность инвестирования уже для юридических лиц Республики Беларусь. Следующий этап – возможность выхода на эту площадку нерезидентов – юридических и физических лиц. "Это неплохая заявка на то, чтобы наш ПВТ стал региональным финансовым хабом по привлечению средств, в том числе и нерезидентов, для последующего инвестирования в проекты, связанные с высокими технологиями, – считает Василий Матюшевский. – Спасибо нашим банкам-партнерам за то, что присоединились к проекту. С нашей точки зрения, это еще больше расширит возможности для привлечения средств и создаст дополнительный поток инвестиций для реального сектора экономики".

Василий Матюшевский также анонсировал проведение Банком БелВЭБ road show для нерезидентов – в России, Германии, Польше, странах Балтии, Юго-Восточной Азии, где будут представлены возможности белорусской юрисдикции и белорусской площадки. "Беларусь может быть уникальным региональным финансово-технологическим хабом. Это наша глобальная стратегическая задача", – резюмировал он.

Председатель правления ЗАО "БСБ Банк" Сергей Дубков: "После подписания Декрета №8 от 21 декабря 2017 года "О развитии цифровой экономики" БСБ Банк начал активно изучать международный опыт и белорусское законодательство по этому вопросу. Переход к криптоэкономике – перспективное направление для финансовой сферы Беларуси. Да, есть некоторые факторы, например, отсутствие длительной правоприменительной практики и должной инфраструктуры, подзаконных актов. Тем не менее когда коллеги из Банка БелВЭБ предложили участие в проекте с правовым, методологическим и другим сопровождением, мы приняли данное приглашение, потому что осознаем, что вместе сможем перейти к активным действиям в передовой инвестиционной сфере. Мы гордимся, что работаем над крупным, перспективным проектом, позволившим дать нашим клиентам сервис, который преобразит национальный финансовый рынок".

Председатель правления ОАО "Банк Дабрабыт" Игорь Лихогруд: "Банк Дабрабыт поддерживает развитие новых инструментов сбережения. Банк рад предложить своим клиентам современный способ инвестирования в цифровые активы и будет содействовать им в освоении платформы FINSTORE".

Платформа FINSTORE, действующая в правовом режиме Парка высоких технологий, начала работать в октябре 2019 года. Клиенты получили возможность приобретать цифровые активы белорусских предприятий, обеспечивающие фиксированную доходность в диапазоне от 5% до 9% годовых по вложениям в иностранной валюте.

Посредством платформы FINSTORE компании-заказчики могут выпускать и размещать токены, инвесторы – осуществлять простое и безопасное вложение средств и получать доход.

На платформе представлены пять компаний из различных сфер деятельности: СООО "Белвест", ОАО "МАЗ", ЗАО "Чистый берег", ООО "Открытая линия, СП ООО "Паркер Пласт".

По состоянию на 10 марта на платформе FINSTORE зарегистрировано 1278 инвесторов.

В 2019 году инвестиции на платформе составили более 1 млн долларов США, за январь-февраль 2020-го – выросли в 4 раза, перешагнув отметку в 4, 1 млн долларов США.

Все компании своевременно и в полном объеме выполнили обязательства по выплате процентного дохода.

Оператор FINSTORE продолжает работать над расширением функциональности и предложениями новых предприятий-партнеров. С 1 марта 2020 года совершать операции на платформе могут не только физические, но и юридические лица Республики Беларусь, действующие через доверительное лицо.

В планах компании – открытие доступа к платформе иностранным инвесторам и заказчикам, выпуск продуктов с дополнительной гарантией вложений, реализация проектов, использующих недолговую модель финансирования.

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