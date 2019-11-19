Банк БелВЭБ намерен стать активным игроком на рынке поддержки предпринимательства в Беларуси

Банк БелВЭБ в ближайшее время намерен стать активным игроком на рынке развития и поддержки предпринимательства в Беларуси. Об этом заявил заместитель председателя Правления Банка БелВЭБ Анатолий Павлович на мероприятиях Всемирной недели предпринимательства в Беларуси, которая проходит 18-24 ноября.

"В стратегии Банка БелВЭБ ключевой фокус делается на поддержку малого и среднего бизнеса. Поэтому участие во Всемирной неделе предпринимательства в Беларуси в качестве генерального партнера для нас очень важно и актуально, особенно учитывая повестку нынешнего форума", – сказал заместитель председателя Правления Банка БелВЭБ.

В числе основных событий недели - IX Международный форум предпринимательства и первый Региональный форум предпринимательства. Также пройдут конференции FinTech Day, Investor's Factory, соревнование стартапов Belbiz Battle, награждение лучшего ментора 2019 года.

По словам Анатолия Павловича, Банк БелВЭБ также заинтересован в развитии бизнеса в регионах и уже реализует несколько проектов в этом направлении. "В частности, с Брестским научно-техническим парком у нас запланировано несколько пилотных проектов. И мы надеемся в ближайшее время стать активным игроком на рынке развития и поддержки предпринимательства", – сообщил он.

"Мы также намерены активно поддерживать стартап-движение в стране и ведем переговоры с несколькими венчурными фондами по организации центров венчурных инвестиций", – проинформировал топ-менеджер банка.

Что касается развития цифровых технологий, то здесь у Банка БелВЭБ есть ряд инициатив для МСБ и индивидуальных предпринимателей, которые позволят усовершенствовать многие процессы ведения бизнеса и максимально упростить доступ к банковским продуктам и услугам для субъектов предпринимательства. "Мы хотим создать экосистему (BelVEB BUSINESS HUB), которая позволит, особенно начинающим предпринимателям, максимально облегчить путь становления компании. Но для того, чтобы сделать все правильно, очень важно услышать самих предпринимателей, понять их потребности и проблемы, которые они испытывают, и предложить комплексное решение, начиная от SEO-продвижения и заканчивая сложно структурированными международными сделками и сделками на мировых торговых площадках, – рассказал Анатолий Павлович. – Во многом этому будет способствовать дискуссии в рамках Всемирной недели предпринимательства".

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) - это глобальная инициатива, которая проходит в одно и то же время в 170 странах мира с целью продвижения имиджа предпринимательства, развития делового сотрудничества и поиска новых идей.

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