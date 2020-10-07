Банк БелВЭБ оказал поддержку школе в Орше в преддверии конкурса "Учитель года Республики Беларусь – 2020"

Банк БелВЭБ оказал финансовую помощь ГУО "Средняя школа №3 г.Орши" на подготовку представителя школы к заключительному этапу республиканского конкурса профессионального мастерства "Учитель года Республики Беларусь – 2020".

В частности, организована поддержка успешного участия учителя немецкого языка Ольги Трухан в этом главном педагогическом состязании в номинации "Иностранный язык".

В течение 10 дней (с 20.09.2020 по 02.10.2020) Ольга Трухан в Минске прошла ряд конкурсных испытаний: провела два урока в незнакомых ей классах средней школы №73; организовала свой мастер-класс для студентов Минского государственного лингвистического университета, мини-урок и публичное выступление на сцене Академии последипломного образования; прошла профессиональное тестирование. Во всех испытаниях Ольга Александровна показала высокие результаты и в итоге стала победителем конкурса "Учитель года Республики Беларусь – 2020" в номинации "Иностранный язык".

От имени администрации учебного заведения директор Алла Синявская выразила Банку БелВЭБ благодарность за поддержку, оказанную в период конкурса. "Одним из факторов успешного участия в конкурсе представительницы нашей школы стали обеспеченные благодаря помощи Банка БелВЭБ комфортные бытовые условия, возможность разместить группу поддержки и необходимые технические средства на все время конкурса. Финансовым участием в таких социально-образовательных проектах банк демонстрирует добрый пример государственно-частного партнерства", – подчеркнула руководитель школы.

К слову, к началу нового учебного года при финансовой помощи Банка БелВЭБ для школы был приобретен мобильный компьютерный класс.

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