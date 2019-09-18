Банк БелВЭБ открыл "Белвесту" кредитную линию на 150 млн российских рублей

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк БелВЭБ открыл "Белвесту" невозобновляемую кредитную линию на сумму до 150 млн российских рублей на срок до 1,5 года при участии льготного финансирования Росэксимбанка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Банка БелВЭБ.

Назначение кредита - целевое финансирование экспорта в Беларусь высокотехнологичной продукции, произведенной в России. Кредитная линия открыта в рамках финансовой поддержки российско-белорусских интеграционных проектов.

Новое соглашение является пятым кредитным договором, реализуемым за счет ресурсов Росэксимбанка, по программе поддержки экспорта высокотехнологичной продукции.

"Белвест" является клиентом Банка БелВЭБ с 2010 года.

Банк БелВЭБ - один из крупнейших кредиторов предприятий реального сектора экономики Беларуси.-0-