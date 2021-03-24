Банк БелВЭБ открыл China Desk в "Великом камне"

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/.​ Офис Банка БелВЭБ открылся сегодня в индустриальном парке "Великий камень". Подразделение банка расположено на первом этаже главного административного корпуса, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый офис соответствует современным стандартам банковского сервиса. Клиентская зона выполнена в обновленном формате, который сочетает возможности получения как цифровых услуг, так и живого общения с сотрудниками, которые готовы консультировать физических лиц и представителей корпоративного бизнеса по широкому спектру банковских услуг.

Здесь установлены высокотехнологичные устройства самообслуживания (в том числе банкомат, платежно-справочный терминал самообслуживания, автоматическая депозитная машина), можно воспользоваться дистанционными сервисами. Также оборудована зона для проведения переговоров с представителями корпоративного бизнеса - компаниями резидентов "Великого камня".​

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