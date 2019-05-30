Банк "БелВЭБ" принимает участие в выставке "БАМАП-2019" со спецпредложениями для перевозчиков

ОАО "Банк БелВЭБ" в качестве партнера Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП" принимает участие в 24-й международной специализированной выставке "БАМАП-2019". Форум проходит 30-31 мая 2019 года на площадях Национальной библиотеки Беларуси.

Выступая на церемонии открытия выставки, председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Василий Матюшевский назвал форум знаковым мероприятием для отрасли, позволяющим обсудить перспективы ее развития.

От имени "Банка БелВЭБ" Василий Матюшевский высказал готовность банковского сообщества к тесному взаимодействию с компаниями-перевозчиками, обсуждению стратегических направлений сотрудничества. "Пора говорить о создании онлайн-сервисов, о создании так называемых цифровых транспортных коридоров. Причем переходить от слов к делу", — отметил председатель правления.

ОАО "Банк БелВЭБ", как один из лидеров в обслуживании внешнеэкономической деятельности Беларуси, придает огромное значение сотрудничеству с транспортными компаниями.

В последнее время идет активная цифровизация услуг транспорта и логистики. Сегодня в фокусе внимания банка не только финансирование приобретения техники, но и онлайн-сервисы и продукты, специально созданные для компаний-перевозчиков.

Банк "БелВЭБ" разработал комплексное отраслевое предложение для таких компаний с учетом их потребностей и представляет его на выставке. Оно включает банковские продукты и услуги для клиентов – представителей малого и среднего бизнеса — для финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах развития компании. Среди них – удобный пакет услуг "Бизнес-транзит", банковская гарантия в пользу ассоциации "БАМАП", гарантия для получения дорожной карты DKV (DKV card – топливная карта с крупнейшей сетью приема), партнерское предложение по таможенным услугам, а также линейка зарплатных тарифных планов "Деловой", "Стандарт", "Стандарт Плюс" и "Премиум".

Участие ОАО "Банк БелВЭБ" в выставке "БАМАП-2019" будет способствовать укреплению коммуникаций с участниками рынка, развитию партнерских программ и установлению долгосрочного сотрудничества между банком и компаниями-перевозчиками.

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