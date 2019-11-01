Банк БелВЭБ рассчитывает удвоить рентабельность капитала при реализации стратегии развития

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" согласовал стратегический план развития ОАО "Банк БелВЭБ" на 2019-2021 годы. Выполнение стратегии позволит более чем в 2 раза увеличить рентабельность капитала Банка БелВЭБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Стратегия предполагает тотальный реинжиниринг банка. "Банк БелВЭБ намерен выйти за пределы банковской модели, развить бизнес в полноценную финтехкомпанию, создав экосистему для клиентов и партнеров для реализации в том числе небанковских продуктов. По отдельным видам бизнеса (IT-компетенции) это позволит расширить бизнес за пределы рынка Беларуси, - проинформировали в пресс-службе. - Выполнение стратегии позволит увеличить рентабельность капитала более чем в 2 раза, нарастить операционную маржу до уровня топ-5 белорусских банков".

Сейчас в Банке БелВЭБ идет цифровизация каналов продаж, реализуются современные технологические решения в онлайн-банкинге. В ходе преобразования банка в финтехкомпанию проводится реинжиниринг бизнес-процессов.

Важнейшим фокусом работы Банка БелВЭБ, который выступает базовым партнером ВЭБ.РФ в Беларуси по продвижению высокотехнологичной продукции двух стран, останется поддержка интеграционных проектов и экспортного потенциала России и Беларуси, включая деятельность по финансированию поставок совместно произведенной продукции на третьи рынки.

Ранее стратегия была одобрена наблюдательным советом Банка БелВЭБ. Ее принятие знаменует выход на новый уровень бизнеса и послужит серьезным драйвером развития, подчеркнул председатель правления банка Василий Матюшевский.-0-