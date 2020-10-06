Банк БелВЭБ сохраняет финансовую устойчивость и оказывает поддержку реальному сектору экономики

Банк БелВЭБ, обладая финансовой и гарантийной поддержкой основного акционера (ВЭБ.РФ), неизменно следует стратегическим планам развития и предоставляет необходимую финансовую помощь реальному сектору экономики Беларуси.

В настоящее время Банк БелВЭБ располагает расширенной лимитной поддержкой от материнского банка, а высокая готовность ВЭБ.РФ оказывать в случае необходимости дополнительное содействие своей белорусской "дочке" является одним из основных факторов, влияющих на позиции Банка БелВЭБ на рынке: он сохраняет финансовую устойчивость, имеет достаточный уровень физической ликвидности и выполняет все пруденциальные требования Национального банка Республики Беларусь.

Сотрудничество ВЭБ.РФ и Банка БелВЭБ является особенно важным для экономик Республики Беларусь и Российской Федерации ввиду стратегической значимости совместно финансируемых интеграционных проектов в целях развития тесных экономических связей между странами. При этом Банку БелВЭБ принадлежит ключевая роль в реализации российско-белорусских интеграционных проектов, финансируемых с участием Группы ВЭБ.РФ в Республике Беларусь.

В частности, ВЭБ.РФ осуществляет поддержку белорусского экспорта в Российскую Федерацию и в третьи страны, оказывает содействие в реализации проектов по экспорту российских товаров и услуг в Республику Беларусь. Идет эффективное участие банков в отдельных проектах с интеграционными эффектами для Республики Беларусь и Российской Федерации, в том числе связанных с организацией новых производств, углублением кооперации. Материнская структура также помогает Банку БелВЭБ посредством инструментов торгового финансирования: выдает безотзывные рамбурсные обязательства в пользу подтверждающих банков, добавляет подтверждения к аккредитивам банка, выдает гарантии под контр-гарантии.

Такое содействие со стороны ВЭБ.РФ подтверждает стратегическое партнерство и заинтересованность в своевременном исполнении Банком БелВЭБ обязательств перед вкладчиками и кредиторами, а также выражает готовность подставлять плечо помощи для эффективной работы своей "дочки" с клиентами и партнерами, выстраивания с ними эффективных долгосрочных отношений, а также реализации амбициозных проектов в рамках Стратегического плана развития Банка БелВЭБ.

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