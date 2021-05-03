Банк БелВЭБ в 2020 году сохранил титул лучшего инновационного банка

Банк БелВЭБ завоевал 3 награды ежегодной банковской премии "Банк года – 2020". Банк второй год подряд признан лучшим в номинации "Инновационный банк – 2020: продукты", занял 1-е место в номинации "Сделка года – 2020". Кроме того, Банк БелВЭБ занял 3-е место в номинации "Лучший банк среди крупных". Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 29 апреля 2021 года в онлайн-формате.

Получая награду в номинации "Инновационный банк – 2020: продукты", Член Правления Банка БелВЭБ Анатолий Павлович отметил: "Спасибо экспертам за столь высокую оценку наших инноваций и признание достижений в разработке цифровых продуктов, которые мы внедряем в интересах клиентов. Почетная награда, вручаемая второй год подряд, подтверждает правильность выбранного банком стратегического пути по созданию цифровой экосистемы".

"Спасибо нашим клиентам за доверие и требовательность. Это мотивирует нас двигаться вперед и постоянно совершенствоваться. Отдельная благодарность нашим сотрудникам, чей профессионализм и слаженная работа позволяют Банку БелВЭБ сохранять лидирующие позиции по многим направлениям", – добавил Анатолий Павлович.

В 2020 году Банк БелВЭБ Экспертным Советом SME Banking Club был признан банком с лучшим кредитным продуктом для малого и среднего бизнеса. Кредит "Файныя грошы анлайн" могут оформить компании и индивидуальные предприниматели для финансирования своей текущей деятельности.

Также в прошлом году Банк БелВЭБ предоставил клиентам возможность проводить кассовые операции через Smart-кассы и сегодня является единственным банком в Республике Беларусь, который работает со всеми поставщиками Smart-касс на рынке.

Уникальная онлайн-платформа BelVEB Business Hub для оказания комплексной поддержки предприятий и предпринимателей стала еще одним масштабным информационным и инфраструктурным проектом Банка БелВЭБ в рамках построения цифровой экосистемы банка.

Получая награду в номинации "Сделка года – 2020", Исполнительный директор Банка БелВЭБ Евгений Черепович отметил: "Для нас почетно носить звание лидера в номинации "Сделка года – 2020" и получить признание на высоком экспертном уровне. В 2020 году Банк БелВЭБ впервые в Беларуси профинансировал проект под залог имущественных прав на товарные знаки – без вхождения в капитал компании. Эта сделка и награда за нее – результат работы в единой команде экспертов IT-компании Artox, инвестиционных аналитиков Банка БелВЭБ, консультантов компании БелВЭБ Капитал и, безусловно, накопленного нами опыта по структурированию уже многих уникальных сделок на финансовом рынке. Нам особенно отрадно, что финансовые средства направлены в цифровые технологии, благодаря которым получают развитие новые услуги в сфере здоровья".

"Реализация сделки открыла новые возможности IT-сектору по привлечению финансовых ресурсов. Уже сегодня мы фиксируем увеличение спроса на подобного рода банковское финансирование со стороны интернет-компаний и рассматриваем новые интересные проекты", – пояснил Евгений Черепович.

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