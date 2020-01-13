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13 января 2020, 13:56

Банк БелВЭБ в Орше переехал в новый офис

Банк БелВЭБ в Орше переехал в новый офис. Сервисный офис банка №220, ранее располагавшийся на ул. Мира, 30, 10 января 2020 года в торжественной обстановке открылся на площадях торгового центра "Центрум" на ул. Мира, 4-11.

На торжественной церемонии присутствовали председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Василий Матюшевский, первый заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац, руководство банка.

Председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Василий Матюшевский в ходе церемонии открытия отметил, что в настоящее время идет цифровая трансформация банка, которая непосредственно затрагивает и розничное направление. Изменяются не только внешний облик и организационная форма, меняется вся философия ведения бизнеса. "В сервисном офисе в Орше мы реализовали новые планировочные решения: здесь полностью безбарьерная среда, не осталось никаких касс, во фронт-офисе работают универсальные продавцы. То есть любое юридическое и физическое лицо может обратиться к любому специалисту и получить самый широкий набор услуг, – пояснил Василий Матюшевский. – Но главное – это помочь нашим клиентам уйти в дистанционные каналы, для того чтобы они получали сервисы и услуги, не приходя в банк, а по месту возникновения потребностей в них".

Первый заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац напомнил, что в 2019 году в Оршанском районе была разработана концепция "Умный город". "С этой программой мы будем работать ближайшие 4 года. В ней заложено много проектов во всех сферах: и в реальном секторе экономики, и в социальной, на транспорте. И нам очень приятно, что уже в начале 2020 года мы открываем такой значимый объект в банковской сфере. Именно Банк БелВЭБ показал своим примером уже на деле то, что можно реализовать за непродолжительный период времени. Здесь буквально на нескольких квадратных метрах можно сделать все банковские операции, обслуживаться в режиме 24/7. Это очень удобно и оптимально для людей. Надеюсь, что этот проект в банковской сфере даст нам развитие дальнейших отраслей в рамках концепции "Умный город", – отметил Сергей Пац.

Сервисный офис в Орше соответствует современным стандартам банковского сервиса. Клиентская зона сочетает возможности получения как цифровых услуг, так и живого общения с сотрудниками. Организовано 7 рабочих мест для работников, которые готовы оказать полный спектр банковских услуг населению и корпоративному бизнесу. В распоряжении работников – компактные электронные кассиры, выполняющие все функции обычной кассы банка.

Офис оборудован высокотехнологичными устройствами самообслуживания, в том числе установлены банкомат с функцией кеш-ресайклинга (выдачи и приема денег), платежно-справочный терминал самообслуживания, электронная очередь.

Удобство и доступность – важные составляющие месторасположения обновленного офиса. Здание "Центрума" – одного из крупнейших торговых центров Орши находится на центральной площади города, на пересечении маршрутов всех видов городского транспорта, в активной жилой, торговой и деловой зоны. Таким образом, открытие офиса Банка БелВЭБ в центре города повысит доступность финансовых услуг, обеспечит клиентов высокотехнологичным, удобным и быстрым сервисом.

Открытие обновленного офиса Банка БелВЭБ в Орше стало продолжением системной политики банка по трансформации своих подразделений. Как сообщалось, первый сервисный офис Банк БелВЭБ открыл 2 апреля 2019 года в столичном ТРЦ "МОМО". С его открытием банк начал масштабный проект по переводу своей территориальной сети на высокотехнологичный формат обслуживания клиентов.

К началу 2020 года в формате сервисного офиса работало уже 30 подразделений. В текущем году планируется завершить реформатирование всех подразделений Банка БелВЭБ.

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