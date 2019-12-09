Банк БелВЭБ в Островце переехал в новый офис

Банк БелВЭБ открыл в Островце (Гродненская область) новый офис. Прежнее подразделение - расчетно-кассовый центр "Острове" переместилось по новому адресу: ул. Володарского, 59А в самом центре города и заработало в формате сервисного офиса №430.

Открывая сервисный офис, председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Василий Матюшевский отметил, что банк проводит трансформацию розничной сети, оставаясь при этом максимально комфортным для клиентов. "Мы стремимся создавать удобства для клиентов на всех этапах взаимодействия с банком, будь то офис или мобильное приложение", - подчеркнул Василий Матюшевский. По его словам, сервисный офис Банка БелВЭБ в Островце готов обслуживать также жителей Ошмянского и Сморгонского районов.

Председатель Островецкого районного Совета депутатов Ирина Тальчук отметила возрастающую потребность жителей Островца в современных качественных банковских продуктах. "В последние годы высокими темпами увеличивается население нашего района, активно развивается бизнес. Мы рады, что Банк БелВЭБ растет вместе с нами и стремится учитывать наши тенденции и потребности наших жителей", - сказала она.

Сервисный офис в Островце соответствует современным стандартам банковского обслуживания. Клиентская зона сочетает возможности получения как цифровых услуг, так и живого общения с сотрудниками. Организовано 5 рабочих мест для работников, которые готовы оказать полный спектр банковских услуг населению и корпоративному бизнесу. В распоряжении работников-– компактные электронные кассиры, выполняющие все функции обычной кассы банка.

Офис оборудован высокотехнологичными устройствами самообслуживания, в том числе установлены банкомат с функцией кеш-ресайклинга (выдачи и приема денег), платежно-справочный терминал самообслуживания, автоматическая депозитная машина. Имеется зона самообслуживания в режиме "24/7".

Для расширения спектра оказываемых услуг Банк БелВЭБ установил на территории Островецкого района 3 платежно-справочных терминала самообслуживания, 3 банкомата, терминальное оборудование в 70 пунктах торговли и сервиса.

Открытие обновленного офиса Банка БелВЭБ в Островце стало логичным продолжением системной политики банка по трансформации своих подразделений. Как сообщалось, первый сервисный офис Банк БелВЭБ открыл 2 апреля 2019 года в столичном ТРЦ "МОМО". С открытием первого сервисного офиса банк начал масштабный проект по переводу своей территориальной сети на высокотехнологичный формат обслуживания клиентов.

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