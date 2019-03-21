Банк Дабрабыт ищет стратегического инвестора в Китае

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Банк Дабрабыт" ведет поиск стратегического инвестора, с этой целью председатель правления банка Игорь Лихогруд находится с визитом в Китае, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

"В рамках комплексной работы по поиску стратегического инвестора при поддержке посольства состоялся ряд встреч председателя правления ОАО "Банк Дабрабыт" Игоря Лихогруда с представителями банков и инвестиционных фондов Китая", - проинформировали в посольстве.

Ранее Банк Дабрабыт назывался ОАО "Банк Москва-Минск". Полный ребрендинг был проведен в январе этого года. Как поясняли в самом учреждении, старое название играло важную роль в прошлом, когда у банка был российский акционер и операции с ним составляли значительную часть бизнеса банка. Однако затем состав учредителей сменился, а банк заметно вырос и расширил портфель услуг. Банк переориентировался на внутренний рынок, став универсальным локальным банком.

ОАО "Банк Дабрабыт" является государственным банком. Его акционерами выступают Национальный банк (99,75%) и Паритетбанк (0,25%).-0-