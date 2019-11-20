Банк данных подлежащих обязательному аудиту организаций создадут в Беларуси

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появится банк данных организаций, годовая бухгалтерская или финансовая отчетность которых подлежит обязательному аудиту. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов Беларуси от 18 октября 2019 года №58, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Банк данных будет вести Министерство финансов в электронном виде. Сформируют его на основании информации об организации (наименование, место нахождения, контактная информация, дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и др.), факте проведения обязательного аудита отчетности (с указанием полного и сокращенного (при его наличии) наименования аудиторской организации, фамилии, имени, отчества аудитора - ИП, даты заключения договора оказания услуг и выдачи заключения).

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.-0-