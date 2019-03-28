Банк развития Беларуси в 2018 году направил на проекты социального воздействия около Br30 млн

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси в 2018 году направил на поддержку женского предпринимательства, инициатив в сельской местности и социальные проекты около Br30 млн, сообщил сегодня журналистам председатель правления банка Андрей Жишкевич на полях Первого форума импакт-инвестиций (инвестиций социального воздействия), отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Андрей Жишкевич подчеркнул, что Банк развития уделяет большое внимание социальной направленности бизнеса и создает привлекательные условия для импакт-инвестирования. "Всего в прошлом году на программу поддержки малого и среднего предпринимательства направлено Br200 млн, из которых около Br30 млн, или 15%, - на подпрограммы поддержки социального, женского предпринимательства, малого бизнеса в сельской местности", - сказал он.

В текущем году объем финансирования будет не меньше прошлогоднего уровня. "В значительной части мы ориентируемся не только на коммерческий эффект, но и на так называемую экономическую социальную добавочную ценность проектов. Банк развития формирует примеры работы в импакт-инвестировании. Думаю, за счет нашего участия сюда придут и другие игроки", - отметил Андрей Жишкевич.

Он добавил, что льготирование ставки становится стимулом для реализации предпринимательских инициатив с социальной составляющей, выравнивания гендерной структуры бизнеса, раскрытия предпринимательского потенциала женщин.

Первый форум импакт-инвестиций проходит при поддержке Программы развития ООН, в нем принимают участие более 300 человек. Его цель - придать импульс росту инвестиций социального воздействия и способствовать более активному вовлечению бизнес-сообщества в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР). Здесь представлены зарубежная практика инновационных технологий финансирования ЦУР, особенности рынка импакт-инвестиций - коммерческой индустрии решения задач устойчивого развития.

Дискуссионная площадка собрала представителей бизнес-сообщества, государственных органов управления, международных партнеров и экспертов, финансовые институты, инвестиционные агентства, общественные организации. Презентованы инвестиционные возможности по четырем направлениям, рекомендованным для Беларуси миссией ООН и одобренных правительством. В их числе переход к инклюзивному и устойчивому росту, ориентация на будущие поколения, цифровые трансформации и социальные инновации, гендерное равенство в обществе.-0-