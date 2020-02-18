Банк развития Беларуси за 2019 год прирос в портфеле долгосрочного кредитования на 8%

18 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Банк развития Беларуси прирос за 2019 год в портфеле долгосрочного кредитования на 8%. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Андрей Жишкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Банк развития будет самостоятельно формировать свой портфель проектов, которые будет кредитовать. Всего за прошлый год банк прирос в портфеле долгосрочного кредитования на 8%. Объем выдачи инвестиционных кредитов в 2019 году составил Br1 449 млн в эквиваленте", - отметил Андрей Жишкевич. Среди основных направлений финансирования - приобретение техники для передачи в лизинг (Br565 млн), строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры (Br261 млн), строительство взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск и реконструкция аэродрома в Орше (Br76 млн).

Валовая выдача экспортных кредитов в 2019 году составила Br819 млн, в 2018 году - Br660 млн. Всего за последние 4 года экспорт профинансирован на Br2,1 млрд.

Говоря о расширении задач Банка развития, которые были предусмотрены указом №467, председатель правления напомнил, что в числе новшеств - предоставление кредитов для финансирования мероприятий государственно-частного партнерства, оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства не только в инвестиционных целях, но и для пополнения оборотного капитала, а также финансирование самостоятельно отбираемых проектов. К таким проектам будут относиться те, которые характеризуются высокой капиталоемкостью, длительными сроками окупаемости и не получившие финансирования в коммерческих банках в силу имеющихся ограничений у банков по размеру капитала и наличию долгосрочных ресурсов.

"Деятельность по приобретению активов, которая производилась нами на начальной стадии в последние несколько лет, уже не производится, а в рамках нынешней корректировки наших задач, указом №467 закреплено, что больше Банк развития не работает по приобретению активов. Еще одна новая задача - это управление семейным капиталом", - сообщил он. Кроме того, указом предусмотрено снижение минимальной суммы предоставляемого Банком развития экспортного кредита с $1 млн до $200 тыс.

Андрей Жишкевич добавил, что банк продолжает расширять линейку не финансовых услуг в рамках образовательных продуктов, продолжается цикл консультационных мероприятий.-0-