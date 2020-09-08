8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития и Белорусский инновационный фонд подписали соглашение о сотрудничестве. Под документом свои подписи поставили председатель правления банка Андрей Жишкевич и директор фонда Денис Коржицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"ГКНТ и Белорусский инновационный фонд - очень важные институты в стране, работающие с финансированием новых инновационных проектов, которые зачастую требуют значительных финансовых ресурсов. Банк развития как крупнейший институт, позволяющий привлекать именно инвестиционные кредиты предприятиям, даст возможность ГКНТ и инновационному фонду финансировать больше проектов", - сказал руководитель банка Андрей Жишкевич.

Он отметил, что это также перспективно для Банка развития, так как недавние изменения в мандат банка позволяют работать не только с проектами, включенными в госпрограммы, но и самостоятельно выбираемыми проекты. "Поэтому мы тоже сейчас заинтересованы в поиске и получении в собственный портфель перспективных и интересных проектов. Важно, чтобы этот документ не остался в виде меморандума на бумаге, а стал действительно основой для практических шагов", - подчеркнул председатель правления банка.

Андрей Жишкевич рассказал, что они будут взаимодействовать как два независимых субъекта, при необходимости объединяя свои возможности в финансировании конкретных проектов. "Кроме соучастия в финансировании проектов, соглашение также предусматривает информационное взаимодействие, совместную работу по совершенствованию законодательства. Банк развития активно прорабатывает возможность начала финансирования венчурной деятельности, а Белорусский инновационный фонд является уникальным институтом, который имеет практический опыт в рамках белорусско-российского венчурного фонда. Сейчас это единственная площадка, где имеется практический опыт работы с венчурными инвестициями, и он очень важен для нас", - подчеркнул председатель правления.

Директор Белорусского инновационного фонда Денис Коржицкий в свою очередь сообщил, что у фонда с Банком развития и ранее были совместные проекты, которые финансировались параллельно двумя структурами. "Но системной работы по взаимодействию как институтов развития не было. Подписав соглашение, мы планируем начать работу с другой стороны и наладить обмен экспертизами. Банк развития обладает достаточно качественной финансовой экспертизой, наш фонд - научно-технической экспертизой. Фонд призван развивать инновационное предпринимательство в Беларуси, и думаю, что от нашего взаимодействия инновационное предпринимательство только выиграет", - считает руководитель фонда.

Белорусский инновационный фонд использует средства республиканского централизованного инновационного фонда для финансирования проектов на возвратной основе. Как правило, ежегодный объем фонда составляет около Br20 млн. "Сейчас ведется работа по увеличению финансирования инновационных проектов, поскольку инновационное предпринимательство считается одним из ключевых направлений деятельности. Оно создает добавленную стоимость в стране, поэтому расширение этого финансирования прорабатывается", - сообщил Денис Коржицкий.-0-

Фото Максима Гучека