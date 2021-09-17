Банк развития и панафриканский банк EBID подписали базовое кредитное соглашение

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси и панафриканский банк ECOWAS Bank for Investment and Development (EBID) заключили базовое кредитное соглашение. В ходе онлайн-церемонии документ подписали председатель правления Банка развития Александр Егоров и президент, председатель Совета директоров EBID Джордж Агиекум Донкор, сообщили БЕЛТА в белорусском банке.
Соглашение предусматривает открытие Банком развития кредитной линии панафриканскому банку для финансирования белорусских поставок в страны Западной Африки. Как отметил Александр Егоров, подписание данного соглашения послужит надежным фундаментом с целью обеспечения стран Западной Африки белорусской сельскохозяйственной и иной техникой за счет финансирования поставок банками.
Президент EBID информировал о готовности использовать экспортные кредиты для покрытия нужд африканских компаний в белорусских товарах.
EBID (Банк инвестиций и развития ЭКОВАС) - панафриканский банк со штаб-квартирой в Ломе (Того), созданный 15 государствами - членами Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). На 2020 год активы EBID составили $998,3 млн, капитал - $419,8 млн.-0-