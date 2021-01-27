Банк развития направит в 2021 году на финансирование госпрограмм и мероприятий Br946 млн

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси направит в 2021 году на финансирование государственных программ и мероприятий Br946 млн. План финансирования утвержден постановлением Совета Министров от 22 января 2021 года №32, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Для финансирования закупки техники и оборудования в лизинг только в первом полугодии выделят Br500 млн.

Почти Br63,4 млн кредитов направят в рамках господдержки для реализации госпрограммы "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы. Их получат филиал "Доманово" УП "Брестоблгаз", агрокомбинат "Дзержинский", птицефабрика "Дружба", крестьянское (фермерское) хозяйство "ДАК".

Еще Br92,5 млн по этой же госпрограмме выделят в качестве кредитов на инвестпроекты. Финансирование предназначается КСУП "АгроСолы", ОАО "Великосельское Агро", РУП "Гомельэнерго", ОАО "Городилово", КСУП "Гудогай", СПК "Жуховичи", Минский молочный завод №1, УП "Савушкин-Луч", ОАО "Савушкина пуща", ОАО "Спорово", крестьянское хозяйство Михаила Шруба.

Более Br290,45 млн выделят на проекты по решениям главы государства. В частности, Министерство транспорта и коммуникаций получит по распоряжению о ремонте автодорог Br132,3 млн, Национальному аэропорту Минск выделят Br4,63 млн, Минскому научно-практическому центру хирургии, трансплантологии и гематологии - Br10 млн, ОАО "Белмедстекло" - Br12,76 млн. Br12 млн пойдет на реконструкцию путепровода и ул. Гагарина в Витебске.-0-