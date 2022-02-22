Банк развития направит в 2022 году на финансирование госпрограмм и мероприятий Br688,6 млн

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси направит в 2022 году на финансирование государственных программ и мероприятий Br688,591 млн. План финансирования утвержден постановлением Совета Министров от 18 февраля 2022 года №87, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Почти Br12,9 млн кредитов направят в рамках господдержки для реализации госпрограммы "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы. Их получат агрокомбинат "Дзержинский" и государственное предприятие "Витебский бекон".

Еще Br210,429 млн по этой же госпрограмме выделят в качестве кредитов на инвестпроекты. Финансирование предназначается агрокомбинату "Несвижский", государственным предприятиям "АгроСолы" И "Гудогай", РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт", ОАО "Великосельское Агро", РУП "Гомельэнерго", РПУП "Гомельоблгаз", крестьянскому хозяйству Михаила Шруба и другим организациям. Также определенные средства будут выделены на ряд других инвестпроектов, в том числе в транспортной сфере.

Для финансирования закупки техники и оборудования в лизинг выделят Br310,5 млн.

Более Br114,7 млн выделят на проекты по решениям главы государства. В частности, УКС Гродненского облисполкома получит Br29,8 млн по распоряжению о реконструкции моста и Br5,023 млн - по распоряжению о строительстве объектов здравоохранения. Минскому научно-практическому центру хирургии, трансплантологии и гематологии выделят Br45,36 млн, Белорусскому государственному медицинскому университету - Br8 млн.-0-